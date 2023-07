Jonge baseball spelertjes warm onthaald op luchthaven Bonaire

KRALENDIJK- De jonge baseball spelers van de Pony League di in Amerika hebben deelgenomen aan divese wedstrijden zijn op zaterdagavond onder grote publieke belangstelling weer terug verwelkomd op het eiland.

Overigens liet de aankomst wel enige tijd op zich wachten. Door hevig regenval vertrok het vliegtuit van de spelers enkele uren te laat uit Miami, waardoor de aankomst op het eiland ook enkele uren later was dan verwacht. Dat maakte de publieke belangstelling er evenwel niet minder om.

De spelertjes trokken met een speciale bus door verschillende wijken op het eiland om hun overwinning te vieren. Het brandweerkorps Caribisch Nederland, begroette de spelers met onder meer zwaalichten bij het vertrek van de luchthavnen.

Subkampioen

De jonge spelers werden subkampioen in de Gold Championship US Pony League die in de Verenigde Staten zijn gehouden. Dat is een prestatie van formaat voor een klein eiland als Bonaire. INDEBON directeur Terence de Jongh toont zich enthousiast over de prestaties van de jeugdige ploeg. “Aan een prestatie als deze kunnen we zien dat de sport zich op Bonaire positief ontwikkelt”.