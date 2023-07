STINAPA plaatst obelisk op Slagbaai

KRALENDIJK – Natuurorganisatie STINAPA heeft in het Washington Park een nieuw monument geplaatst in de vorm van een obelisk. Dit gebeurde op 1 juli tijdens een herdenkingsmoment Slagbaai om de afschaffing van de slavernij te eren. Met het monument wil STINAPA de bezoeker na laten denken over de grote impact van de slavernij op de geschiedenis van Bonaire.

De herdenkingsbijeenkomst begon met een presentatie en een gedicht, voorgedragen door Linda Coffie. Gevolgd door toespraken van minister de Jonge, interim-gezaghebber Oleana en Xenah Cicilia, namens STINAPA Bonaire.

Minister de Jonge benadrukte het belang van herinnering en begrip, en erkende de strijd en triomfen van degenen die de weg effenden. Interim Gezaghebber Oleana benadrukte de plicht om het erfgoed van het eiland te eren en te leren van de lessen uit het verleden. Xenah Cicilia sprak haar oprechte dank uit aan iedereen die heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van het evenement en het monument, met dank aan personen als Delno Tromp, Arthur Sealy, John Schermer, Jan van der Ploeg, Albert Crestiaan, George Thode en het hele team van WSNP.

STINAPA bedankt ook Don Andres en Cargill voor hun bijdragen bij het faciliteren van verschillende artefacten die het monumentengebied sieren.

Delno Tromp droeg zijn gedicht “Libertat” voor en presenteerde ook het door hem geschreven kinderboek.

Functie obelisk

Er staan sinds 1837 vier obelisken in het zuiden van Bonaire, een rode, blauwe, witte en een oranje. Gedurende de 19e eeuw, schraapten Afrikaanse slaven meer dan 50.000 ton zout uit de zoutpannen van Bonaire. Dit zout werd via honderden zoutschepen naar Holland vervoerd. Uiteraard moesten deze schepen precies hun ankerplaats voor de zuidkust van Bonaire kennen. Om dit te faciliteren, richtten de Hollanders in 1837 vier maritieme obelisken of bakens op, symboliserend de kleuren van de Nederlandse vlag en het koninklijk huis.