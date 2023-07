Auteur Delno Tromp bij boekpresentatie Bonaire: ‘Nu nog werken aan bevrijding van mentale slavernij’

Delno Tromp overhandigt een eerste exemplaar van het door hem geschreven boekje aan minister Hugo de Jonge, onder toeziend oog van gezaghebber Nolly Oleana. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Volgens auteur Delno Tromp, die op zaterdagmiddag zijn nieuwste boekje ‘Duizend achthonderdtweeënveertig’ presenteerde ter ere van 150 jaar afschaffing van de slavernij, moeten inwoners van Bonaire vaak nog werken aan de bevrijding van wat hij omschrijft als een mentale slavernij.

“Het klopt dat wij vandaag vrije mensen zijn zonder een fysieke keten. De strijd om zover te komen was zwaar. Nu blijft ons ongetwijfeld nog de bevrijding van de mentale slavernij”, zei Tromp als introductie op het boekje.

Het boekje zal worden uitgedeeld aan leerlingen op alle middelbare scholen. “Het is belangrijk dat onze jongeren gedetailleerd les krijgen over de geschiedenis, zodat zij weten dat het in Slagbaai was, waar de eerste tot slaaf gemaakte mensen aan land werden gebracht”.