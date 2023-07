KRALENDIJK – Afgelopen vrijdag is er in het oude bioscoopgebouw in Kralendijk een nachtclub geopend met de naam Rush. De club biedt ruimte voor 600 mensen.

De club is niet dagelijks geopend, maar organiseert meerdere keren per week thema-avonden en biedt een podium aan artiesten om op te treden.

Rush is modern en heeft voor VIP-bezoekers een zwevend dek boven de bar. Wie een kijkje binnen wil nemen kan vandaag, woensdag 5 juli naar de Ladies Night komen.