Dag van de Veiligheid bij Jong Bonaire

KRALENDIJK – Op zaterdagochtend vond er bij Jeugdhuis Jong Bonaire een Dag van de Veiligheid plaats, waarbij verschillende hulpdiensten aanwezig waren.

Onder andere de brandweer, politie, ambulance, Toezicht & Handhaving WEB en Ennia waren aanwezig om informatie en presentaties te geven over situaties waarbij actie nodig is en hoe hiermee om te gaan.

Tijdens de opening van de activiteit hield gedeputeerde Hennyson Thielman een korte toespraak en deelde hij een persoonlijke ervaring over het belang van veiligheid. De gedeputeerde benadrukte dat het thema ‘veiligheid’ zowel voor kinderen als volwassenen van groot belang is. “Ik ben blij dat zovelen hun steentje bijdragen aan deze activiteit. Het is een zeer belangrijke thema voor de gemeenschap. Laten we er goed gebruik van maken.”

Bezoekers hadden de gelegenheid om bij verschillende stands informatie te krijgen over veiligheid en in gesprek te gaan met de aanwezige groepen.