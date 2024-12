Natuur Vuilnisbelt bij Lagun opnieuw in brand Hans Hofstra 14-12-2024 - 1 minuten leestijd

De vuilnisbelt stond op vrijdag 13 december in brand.

KRALENDIJK – Op vrijdagavond 13 december, is opnieuw brand uitgebroken op de vuilnisbelt bij Lagun. Het is niet de eerste keer dit jaar dat de afvalberg in brand staat; eerder waren er al meerdere branden op dezelfde locatie.

Medewerkers van het afvalverwerkingsbedrijf hebben in het verleden de branden bestreden door de vlammen en rook te bedekken met diabaas, een soort steengruis. Ook vrijdagavond leek deze methode ook te zijn toegepast. Het is op dit moment echter nog onduidelijk of de brand inmiddels onder controle is of volledig is gedoofd.

De frequente branden op de vuilnisbelt roepen vragen op over de veiligheid en de milieugevolgen. Bewoners uiten al langer zorgen over de rookontwikkeling en mogelijke schadelijke stoffen die vrijkomen bij deze incidenten. Eerder werd al bekend dat het RIVM verhoogde dixonewaarden heeft gemeten na de eerdere branden op Bonaire. Deze metingen hebben zij gedaan op het moment dat de brand niet woedde. Op dit moment zou het RIVM niet op Bonaire aanwezig zijn.

