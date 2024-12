Overheid Begroting Openbaar Lichaam Bonaire voor 2025 vastgesteld Redactie 14-12-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het Bestuurscollege van Bonaire heeft met de pers gedeeld dat dat de begroting voor 2025 is goedgekeurd. De begroting is in evenwicht en toont overschotten voor de jaren 2026 tot 2028, waarmee Bonaire financieel op een solide koers blijft.

“De goedkeuring van de begroting 2025 bevestigt dat wij verantwoord omgaan met de middelen van ons eiland. We blijven inzetten op rechtvaardige samenleving, duurzame ontwikkeling en het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners,” zegt gedeputeerde Abraham.

Adviezen

De begroting is tot stand gekomen met inachtneming van de adviezen van het College financieel toezicht BES (Cft BES) en voldoet aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de FinBES.

0