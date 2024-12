Milieu Bewoners omgeving vuilnisbelt uiten kritiek op bericht verhoogde dioxinewaarden op Bonaire Hans Hofstra 14-12-2024 - 3 minuten leestijd

Foto - Openbaar lichaam Bonaire

KRALENDIJK – Bewoners rondom de vuilnisbelt hebben kritisch gereageerd op de melding dat er verhoogde dioxinewaarden zijn gemeten. Volgens het RIVM zijn deze verhogingen vastgesteld op een afstand van maar liefst vier kilometer van de vuilnisbelt. Dioxines zijn schadelijk voor zowel mens als dier.

De stichting Pro Lagun stelt dat de metingen van het RIVM uitsluitend hebben plaatsgevonden na de recente brand op 5 november. Uit de begeleidende brief van de afdeling Publieke Gezondheid blijkt dat er aanzienlijke overschrijdingen van de dioxinenormen zijn gemeten. Wat deze norm precies inhoudt, blijft echter onduidelijk. Volgens stichting Pro Lagun rijst de vraag of het meetgebied wel adequaat is gekozen. Zo hebben bewoners van Bario Nawati, gelegen buiten de meetzone, tijdens de brand veel klachten gerapporteerd. De organisatie pleit daarom voor een uitbreiding van het meetgebied.

Jan Verbeek, een bewoner in de omgeving van de vuilnisbelt, uit zijn zorgen tegenover de NOS: “We hebben hier jarenlang in de rook gezeten, niet alleen tijdens deze brand, maar ook bij eerdere ondergrondse branden en de dagelijkse uitstoot van de stortplaats.” Hij maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de gezondheid: “We verbouwen groenten, houden kippen, en de geiten die hier rondlopen eten we. Wat hebben wij al die tijd binnengekregen?”

Volgens Verbeek en de leden van stichting Pro Lagun blijft onduidelijk of zij door de huidige metingen al langere tijd blootgesteld zijn aan dioxines.

Wat zijn dioxines?

In kleine hoeveelheden verhogen dioxines de kans op een slechter werkend afweersysteem, een verminderde vruchtbaarheid en kanker. Dagelijkse inname van lage gehaltes kan uiteindelijk leiden tot verhoogde gehaltes in het lichaam en daarmee schadelijke effecten. Het gaat vooral om de inname over langere termijn.

Evacatiezone is twijfelachtig

De organisatie vraagt zich bovendien af of de huidige evacuatiezone, vastgesteld door Publieke Gezondheid, nog wel accuraat is. Deze zone bedraagt op dit moment één kilometer vanaf de brandhaard, terwijl het RIVM nu verhoogde waarden heeft gemeten tot op vier kilometer afstand. Vooralsnog lijkt Publieke Gezondheid de evacuatiezone niet aan te passen.

Vanwege de aanhoudende problemen met de vuilnisbelt heeft waarnemend rijksvertegenwoordiger Jan Helmond in november 2024 ingegrepen. Hoewel de Rijksdienst Caribisch Nederland in een persbericht benadrukt dat Helmond transparantie nastreeft over de aanpak van de vuilnisbeltproblematiek, blijkt het voor de pers onmogelijk hem te spreken. Een woordvoerder van de RCN laat weten dat Helmond op dit moment niet beschikbaar is voor commentaar, ondanks herhaalde verzoeken.

112