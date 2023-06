Bieb Bonaire krijgt nieuw, modern uitleensysteem

KRALENDIJK – Als onderdeel van de automatisering van de Openbare Bibliotheek Bonaire wordt op dit moment een nieuw systeem geïnstalleerd voor het uitlenen van boeken.

Het oude Koha systeem wordt daarmee vanaf 26 juni 2023 officieel vervangen met het nieuwe Wise systeem. Wise kent veel voordelen, zoals de mogelijkheid de boekencollectie via de website te bekijken. Ook kunnen leden van de bibliotheek vanuit huis boeken reserveren en verlengen.

De hele maand juni werken medewerkers van de bibliotheek samen met een team uit Nederland van het Online Computer Library Center (OCLC) aan het installeren en gebruiken van het nieuwe Wise systeem. Tijdens deze periode worden de medewerkers ook bijgeschoold in het nieuwe systeem en wordt de hele boekencollectie handmatig ingevoerd.

Doordat er veel werk moet worden verricht in een korte tijd, zal de bibliotheek tussen dinsdag 20 en 26 juni gesloten zijn. Vanaf 1 uur in de middag op 26 juni kunnen leden van de bibliotheek terecht voor het ophalen van de nieuwe bibliotheekpas en om een kijkje te nemen.

Lidmaatschap

Tot de leeftijd van 18 jaar is lidmaatschap bij de bibliotheek helemaal gratis. Voor volwassenen kost een lidmaatschap een luttele 6 dollars per jaar. Wie meer wil weten kan vanaf 26 juni terecht bij de bibliotheek aan de Kaya Gramèl of even bellen naar nummer 715-5344 voor meer informatie.