Energievoorziening Bonaire blijft voorlopig kritisch na brand centrale

KRALENDIJK- Op woensdag 7 juni was er brand in de elektriciteitsopwekkingsinstallatie van Contour Global (CGB) in Karpata. De brand werd snel geblust door het personeel van CGB en de brandweer.

Er waren geen meldingen van slachtoffers en er is nog geen schade aan aangrenzende generatoren vastgesteld. Om de installaties te beschermen werd het eiland evenwel gedeeltelijk voor enige tijd van de stroom afgeschakeld.

Na een gedetailleerde beoordeling werd de beschadigde apparatuur geïsoleerd en werd het evenwicht van de centrale herstart op een veilige manier. Dit leverde geen nieuwe incidenten op.

Alternatieven

CGB zoekt naar alternatieven om de impact op de stroomvoorziening van het eiland te minimaliseren. Daarnaast past CGB de energiemix aan om de netstabiliteit te waarborgen. De energievoorziening blijft kritisch.

CGB en WEB willen hun medewerkers en aannemers bedanken voor hun geweldige steun tijdens bovengenoemde noodsituatie.