Vakbond Sint-Eustatius bezorgd over toekomst Oil Terminal en gebrek aan dialoog met medewerkers

ORANJESTAD – De voorzitter van de AF1-vakbond in St.-Eustatius, Charles Woodley, heeft bezorgdheid geuit over het gebrek aan communicatie met werknemers van Global Terminals Investments Statia (GTIS) met betrekking tot een mogelijke sluiting.

In een brief van eind mei benadrukt Woodley dat er geruchten circuleren en dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met verschillende belanghebbenden, maar dat directe betrokkenheid van de werknemers ontbreekt. Hij dringt erop aan dat de werknemers worden betrokken bij de gesprekken over de toekomst van het bedrijf.

Woodley waarschuwde ook dat het geduld van de werknemers op de terminal begint af te nemen en eiste namens de AF1-vakbond dat zij worden opgenomen in de discussies over de toekomst, omdat zij een essentiële rol spelen bij het vinden van een aanvaardbare oplossing.