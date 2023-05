Overheid Bonaire wil minder plastic in de natuur

KRALENDIJK- De overheid van Bonaire zou graag nog minder plastic zien in de natuur. Om die reden wordt aanstaande donderdag uitgebreid stilgestaan bij International Plastic Free Day.

Het doel van de dag is om de bewustwording over plastic afval te vergroten. Sinds de ingang van het verbod op invoer van wegwerpplastic worden de verboden plastic wegwerpproducten minder vaak aangetroffen in de natuur. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) kijkt daarom verder naar beleid om meer plastic wegwerpproducten uit te faseren.

Op Bonaire wordt veel plastic zwerfafval gevonden op zowel stranden als in wijken. Zo bestond in 2020 bijvoorbeeld meer dan 70% van zwerfafval bij Te Amo Beach uit plastic. In twee jaar tijd werden daar bijna tienduizend sigarettenfilters (die plastichoudend zijn) gevonden. Ook werden veel plastic rietjes, bestek, borden en dopjes aangetroffen. Op openbare plekken werden in 2020 vooral plastic rietjes, bekertjes en flesjes gezien.

Sinds 1 juni 2022 is het verboden om wegwerp draagtassen, rietjes, roerstaafjes en bestek van plastic te verkopen. En sinds 1 augustus 2022 is het verboden om wegwerp maaltijdverpakkingen van piepschuim te verkopen. Dat betekent dat deze producten niet meer in de supermarkt worden verkocht en ook niet meer worden meegegeven bij restaurants, bars, hotels of andere bedrijven op het eiland.

Meehelpen

Het OLB roept burgers op mee te helpen Bonaire schoon te houden. “Gebruik liever herbruikbare producten. Neem bijvoorbeeld je eigen waterfles of drinkbeker mee. Gebruik je toch wegwerpproducten, gooi het plastic afval gescheiden en in de goede afvalbak weg”, aldus het OLB.

Om de actie kracht bij te zetten ontvangen boodschappers op 25 mei bij diverse supermarkten een gratis herbruikbare tas bij aankopen vanaf 50 dollar.