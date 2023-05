KRALENDIJK – De Tourism Corporation Bonaire (TCB) en het bedrijf Jack Tours komt met een speciale trolley om toeristen door de straten van Kralendijk te vervoeren.

Volgens TCB zal de trolley, die de afbeelding ‘It’s in our nature’ heeft gekregen, de bezoekers laten zien hoe mooi het eiland is.

“Als je het ’treintje’ ziet rijden rond ons eiland, maak er dan een foto van en deel deze op onze sociale media”, roept TCB de inwoners die de trolley voorbij zien komen op.