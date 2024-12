Algemeen Cadeaubonnen voor kinderen en eenmalige voedselbon voor gezinnen met lage inkomens op Bonaire Redactie 11-12-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – De lokale overheid van Bonaire (OLB) heeft aangekondigd dat kinderen en gezinnen met lage inkomens een steuntje in de rug krijgen tijdens de feestdagen. Alle kinderen van 0 tot 3 jaar en leerlingen van de basisschool ontvangen een cadeaubon. Daarnaast kunnen gezinnen die in 2024 financiële hulp hebben ontvangen, eenmalig een voedselbon ophalen.

Met de cadeaubonnen wil de overheid alvast een voorschot nemen op de introductie van een kindpas, die in de toekomst gepland staat. De voedselbonnen zijn bedoeld als extra ondersteuning voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

De cadeaubonnen en voedselbonnen worden uitgedeeld van 12 tot en met 18 december 2024. Voor kinderen van de basisschool worden de cadeaubonnen direct via de schoolleiding uitgedeeld. Ouders of voogden van kinderen tot 3 jaar, evenals gezinnen die een voedselbon willen ophalen, kunnen de bonnen op verschillende locaties ophalen. Op 12 en 17 december 2024 is Jong Bonaire geopend van 08:00 tot 17:00 uur, terwijl Avanti in Antriol beschikbaar is op 13 en 18 december 2024 op dezelfde tijden. Op 16 december 2024 kunnen inwoners terecht bij Cocari in Rincon tussen 08:00 en 17:00 uur.

Voor het ophalen van de cadeaubon voor kinderen tot 3 jaar moeten ouders of voogden een geldig identiteitsbewijs, zoals een sédula of paspoort, en een familieboek, trouwboek of een uittreksel van het bevolkingsregister meenemen om aan te tonen dat zij verantwoordelijk zijn voor het kind. Voor het ophalen van de voedselbon volstaat het tonen van een geldig identiteitsbewijs. Bij het ophalen van beide bonnen is het noodzakelijk om te tekenen voor ontvangst.

Wie niet in staat is om de bonnen in december op te halen, kan dit alsnog doen vanaf 8 januari 2025 bij de Directie Samenleving en Zorg aan de Kaya Neerlandia 40. De bonnen zijn daar beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur.

Met deze geste wil de lokale overheid ervoor zorgen dat alle kinderen en gezinnen met lage inkomens in de feestmaand wat extra’s hebben om van te genieten.

0