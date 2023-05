Agrilening moet lokale agrarische sector een stimulans geven

KRALENDIJK – Qredits en het OLB hebben gezamenlijk de Agrilening geïntroduceerd, een zakelijke lening die tot doel heeft de productie van lokaal fruit, groenten en vlees op Bonaire te stimuleren. De lancering, bijgewoond door Gedeputeerden Craane, Thielman en Kroon, evenals potentiële boeren en vertegenwoordigers van de media, vond plaats bij de LVV (Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij).

“Dit product creëert extra financiële ruimte voor groei en verduurzaming van bestaande agrarische bedrijven en een goede start voor nieuwe bedrijven in de sector”, aldus Gedeputeerde Hennyson Thielman. Hij voegde eraan toe dat het Bestuurscollege zal kijken naar mogelijkheden om extra subsidies beschikbaar te stellen voor de verdere ontwikkeling van de agrarische sector op Bonaire.

De Agrilening, die maximaal $ 100.000 kan bedragen met een looptijd van maximaal 60 maanden en een rente van 2%, is bedoeld om de agrarische activiteiten te ondersteunen. Daarnaast kunnen leners in aanmerking komen voor een aflossingsvrije periode van 6 of 12 maanden, waarin alleen rente kan worden betaald.

Naast de Agrilening wordt ook de ‘AGRI Business Academy’ gelanceerd. Dit onderwijsprogramma is gericht op mensen die hun agrarische activiteiten als hobby willen omschakelen naar een bedrijf. Het programma duurt 10 tot 12 weken, met 2 tot 3 sessies per week, waarbij technische aspecten van de landbouw en zakelijke vaardigheden worden besproken. Inschrijvingen voor de AGRI Business Academy zijn online beschikbaar tot 9 juni 2023.

Bij de lancering van de Agrilening ontving Eric Curiel de allereerste lening. Curiel, die begon met het hobbymatig fokken van geiten, is van plan zijn onderneming uit te breiden en Bonairiaans geitenvlees van hoge kwaliteit lokaal en in de regio aan te bieden.