Veroorzaker dodelijk ongeluk veroordeeld tot 3 jaar cel

KRALENDIJK – De rechtbank op Bonaire heeft Emiliano T. (32) veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Dit meldt de krant Boneriano.

T. is schuldig bevonden aan het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op kerstavond vorig jaar, waarbij fietser Paul Berezinski om het leven kwam. T. reed onder invloed van alcohol en met hoge snelheid.

Naast de gevangenisstraf is er een voorwaardelijk rijverbod opgelegd van 36 maanden met een proeftijd van twee jaar. Ook moet T. de nabestaanden van het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 27.974 dollar.

De rechtbank behandelde de zaak op 13 april en deze week werd het vonnis uitgesproken. Gevangenisbewaarders begeleidden T. naar de rechtszaal, waar de uitspraak via een videoconferentie vanuit het gerechtsgebouw op Curaçao werd gedaan. De familie van het slachtoffer volgde het proces ook via een videoconferentie vanuit Nederland.

Advocaat Marga van Lieshout is tevreden met het vonnis en stelt dat het Emiliano de kans geeft om te re-integreren in de samenleving. “Ik denk dat de rechter beide kanten heeft bekeken. De kant van de familie en ook het soort persoon dat Emiliano is.”

Vonnis

Bij het horen van het vonnis heerste er stilte in de rechtszaal. Enkele vrienden van het slachtoffer huilden, terwijl de moeder van T. opgelucht was. “Mijn zoon is die dag niet op pad gegaan om iemand te doden. Maar ik voel ook mee met de familie. Voor een moeder is het verlies van een kind heel zwaar, je blijft ermee leven voor de rest van je leven”, zei ze geëmotioneerd.

Vrienden van het slachtoffer wilden niet met de pers praten en waren teleurgesteld in de lokale pers. Beide partijen hebben de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het vonnis. Het Openbaar Ministerie (OM) is tevreden over de juridische beoordeling van de zaak, maar constateert dat de opgelegde straf lager is dan gebruikelijk en lager dan de eis van het OM.

In de komende dagen zal het OM het vonnis bestuderen en overwegen of ze in hoger beroep gaan in deze zaak.