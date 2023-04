Geluidsoverlast leidt tot inbeslagname speakers bij huisfeest op Bonaire

KRALENDIJK – In de vroege uren van donderdag 20 april ontving de centrale meldkamer van de politie op Bonaire een melding over geluidsoverlast bij een woning aan de Kaya Sabana.

Er bleek een luidruchtig huisfeest aan de gang te zijn. Ondanks twee eerdere waarschuwingen van de politie over de geluidsoverlast, zetten de feestgangers hun feest voort. Hierop besloot de politie in te grijpen en nam twee speakers in beslag.

De politie van Bonaire benadrukt dat het negeren van politiebevelen kan leiden tot inbeslagname van waardevolle goederen die de overlast veroorzaken. Ze roepen feestgangers en organisatoren op om rekening te houden met de omgeving en geluidsniveaus binnen de perken te houden.