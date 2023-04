Team van Azul bezoekt luchthaven van Curaçao

KRALENDIJK – Een team van Azul Airport heeft een bezoek gebracht aan Curaçao Airport Partners (CAP) ter voorbereiding op de lancering van de nieuwe route tussen Belo Horizonte in Brazilië en Curaçao.

Curaçao is de eerste Caribische bestemming van Azul. Daarnaast is Azul de eerste luchtvaartmaatschappij die een non-stop service aanbiedt tussen Brazilië en het eiland. Het bezoek bestond uit diverse vergaderingen met verschillende afdelingen en een rondleiding op de luchthaven van het eiland.

De eerste vlucht tussen Brazilië en Curaçao zal zaterdag 24 juni aanstaande plaatsvinden en wordt uitgevoerd met een A320-Neo-vliegtuig. Het toestel vertrekt om 13 uur uit Brazilië en arriveert om 18:00 uur op Curaçao. De vlucht keert de volgende dag terug naar Belo Horizonte. Het vertrek vanaf Curaçao is dan op zondag om 9:00 uur ’s ochtends en de aankomst in Brazilië is om 16:00 uur.