Van Huffelen zet werkbezoek voort op Saba

THE BOTTOM- Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen heeft dinsdag haar werkbezoek aan de BES-eilanden voortgezet op Saba.

Het ambtelijke deel van de staatssecretaris begint woensdagochtend met een gesprek met het nieuwe bestuurscollege, gevolgd door een gesprek met de nieuwe eilandsraad. Van Huffelen gaat verder in gesprek met Qredits, microfinancieringsorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, en enkele klanten van Qredits op Saba. De staatssecretaris gaat op bezoek bij een gezin dat in een sociale huurwoning woont, heeft een gesprek met notaris Marica Bouterse en spreekt met bewoners van Saba.

Digitalisering

Een deel van het bezoek van de staatssecretaris staat dit keer ook in het teken van het andere deel van haar portefeuille naast Koninkrijksrelaties, namelijk Digitalisering. Op het programma staat een ronde tafel bijeenkomst met stakeholders om te praten over digitalisering, wat dit betekent, het verschil dat het kan maken en de kansen die het biedt, ook in relatie tot het zakendoen. Woensdagavond vertrekt de staatssecretaris met haar delegatie naar Sint Eustatius met de Makana ferry.