Derek Ogilvie bezoekt Bonaire voor drie shows

KRALENDIJK – Medium Derek Ogilvie is momenteel op Bonaire. Gedurende zijn vakantie van een maand op het eiland organiseert hij drie shows. Tijdens de shows zoekt Ogilvie contact met overledenen en brengt hij persoonlijke boodschappen over aan de bezoekers van zijn show.

Ogilvie is voor het eerst op Bonaire, naast zijn shows komt hij hier ook om uit te rusten van zijn tour door Nederland. Hij heeft op Bonaire een villa aan het water gehuurd en heeft een bezoek aan Klein Bonaire op de planning staan. Van oorsprong komt Ogilvie uit Schotland, waar hij nog steeds graag komt voor de rust. Tegenwoordig woont hij op Cyprus, een eiland ten zuiden van Turkije. Ogilvie ziet nu al veel overeenkomsten tussen de eilanden. Ondanks dat Cyprus veel meer inwoners dan Bonaire telt, kent bijna iedereen elkaar daar, iets dat hij direct herkent op Bonaire.

Na het afronden van zijn tour door Nederland wilde hij graag vakantie nemen. Ogilvie kwam op het idee om naar Bonaire te gaan en hier paar shows te doen, mede omdat er op Bonaire veel mensen zijn die hem al kennen. Daarnaast kan hij zijn shows op Bonaire in het Nederlands doen. Hoewel hij zelf Engels spreekt, heeft hij tijdens de shows een tolk bij zich. Zo kunnen bezoekers van de show gewoon in het Nederlands praten met hem.

Daarnaast is hij bezig met het schrijven van verschillende boeken. Hij verwacht ze binnen anderhalf jaar uit te kunnen brengen. Het eerste boek wil hij tijdens zijn verblijf op Bonaire afmaken en het tweede boek wil hij deze zomer in Schotland afronden. De eerste twee boeken gaan over hoe je een goede ouder kunt worden en hoe je je kind beter kunt begrijpen. Daarnaast is hij gefascineerd door psychologie en hoe het menselijke brein werkt. Dit, in combinatie met zijn levenservaring, gebruikt hij voor zijn nieuwe boeken.

Shows op Bonaire

Tijdens zijn verblijf op Bonaire organiseert het medium drie shows, waarvan er twee inmiddels zijn uitverkocht. Bezoekers van zijn shows op Bonaire kunnen een kleinschalige show verwachten, waarbij de meerderheid van de bezoekers een zogenaamde reading kan ervaren. Daarbij hoeven bezoekers volgens Ogilvie niet bang te zijn dat hij dingen gaat vertellen die de bezoekers zouden kunnen schaden. “Ik ga bijvoorbeeld niet vertellen dat jouw buurman eigenlijk jouw vader is. Ik heb al meer dan twintig jaar ervaring met readings in groepen en weet hoe om te gaan met gevoelige informatie. In zo’n geval neem ik je even apart of vertel ik het je na de show”, zo legt Ogilvie uit.

De shows die Ogilvie voorheen organiseerde waren groots van opzet. Hij trad op in theaters met zo’n duizend bezoekers per keer. Vanwege corona was dit niet meer mogelijk, waardoor hij voor een ander concept moest kiezen. Ogilvie koos voor kleinere groepen waardoor er meer tijd is voor persoonlijke aandacht. Dit nieuwe concept beviel hem zo goed dat hij heeft besloten om hier verder mee te gaan.

Ogilvie is actief in meerdere landen, waaronder in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en in Nederland. In Nederland heeft hij diverse TV-shows gehad zoals Baby’s Wil Is Wet, The Ghost Whisperer, Unexpected en Eerste Hulp Bij Opvoeden. Naast de shows op Bonaire is hij in augustus dit jaar van plan om shows op Aruba en Curaçao te organiseren.