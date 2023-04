Workshop richt zich op bewustwording problemen met plastic afval

KRALENDIJK- No Waste Caribbean Vibes organiseert workshops om plastic een nieuw leven te geven. Met het uitdragen van hun motto “Waste isn’t waste until you waste it” laten ze letterlijk aan de deelnemers zien dat plastic geen afval is maar een grondstof voor het produceren van nieuwe producten. Deelnemers van de workshop kiezen zelf welk product ze willen maken. Ze worden begeleid door initiatiefnemers Charlotte Hesterman en Luuk Bastiaans. Niet alleen het productieproces wordt uit de doeken gedaan, deelnemers krijgen tevens uitleg over de verschillende soorten plastic en de effecten van plastic afval op het milieu.

Hesterman en Bastiaans zijn twee jaar geleden begonnen met het opstarten van hun bedrijf en het inzamelen van plastic op Bonaire. No Waste Caribbean Vibes werkt samen met ondernemers en ander milieu initiatieven. Op nu nog kleine schaal worden op het eiland de producten van het aangeleverde plastic geproduceerd en verkocht. Met de opbrengst van de verkoop hopen ze binnenkort een nieuwe machine aan te kunnen schaffen om de productie op te schalen en zo nog meer plastic te kunnen recyclen. No Waste Caribbean Vibes wil actief bijdragen aan de doelstelling voor de BES-eilanden om voor 2030 te streven naar 50% circulariteit (producten van nu zijn de grondstoffen voor later) en in de verdere toekomst (2050) op weg naar 100% circulariteit.

De eerste workshops zijn inmiddels gegeven en goed ontvangen door de deelnemers. Hesterman en Bastiaans hebben in juli van dit jaar opnieuw een aantal workshops op de planning staan.

Producten die op dit moment worden geproduceerd en verkocht

Klokken

Clipborden

Schaaltjes

Onderzetters

Magneten

Sleutelhangers

Lampen

Klok Clipbords Onderzetters Schaaltjes Sleutelhanger Sleutelhangers Sleutelhanger en magneten Lampen

Je kunt je steentje bijdragen door plastic van type 2 (HDPE) en type 5 (PP) in te zamelen en dit vervolgens naar No Waste Caribbean Vibes te brengen. Hiervoor moet je wel even een afspraak maken. Kijk op de Facebookpagina van No Waste Caribbean Vibes voor meer informatie en voor de verkoopdagen.