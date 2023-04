Landingsbaan en platform Flamingo luchthaven weer voorzien van strakke lijnen

KRALENDIJK- Op de luchthaven is de afgelopen tijd gewerkt aan het opnieuw aanbrengen van de belijning op onder meer de landingsbaan en de platformen.

Directeur van Bonaire International Airport (BIA), Maarten van der Scheer is tevreden over het afgeleverde werk. “Een goede belijning is belangrijk voor elke luchthaven. Door de opnieuw aangebrachte verf zijn de lijnen onder alle omstandigheden goed zichtbaar voor onder meer de luchtvaartmaatschappijen, airport operations, afhandelaren en luchtverkeersleiding. Daardoor wordt de luchthaven nog veiliger in het gebruik”, aldus van Der Scheer.

De luchthavendirecteur sprak ook een woord van dank aan het eigen team van BIA en de medewerkers van Multiline Markering B.V, die verantwoordelijk waren voor het opnieuw aanbrengen van de belijning.