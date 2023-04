Werknemers Selibon op last van Rechter weer aan het werk

KRALENDIJK – Werknemers van Selibon zijn op donderdagmiddag weer aan de slag gegaan, nadat de Kortgedingrechter hen dat opdroeg.

Dat was echter niet de enige vingerwijzing van rechter P.E. Kort, die partijen ook de dringende aanbeveling deed om met elkaar om tafel te gaan zitten om de gerezen arbeidsonvrede op te lossen. De Landsbemiddelaar, die al eerder was ingeschakeld, zal een coördinerende rol blijven spelen in de poging tot mediation.

De werknemers gingen, conform de opdracht van de rechter, ook weer aan de slag. Zij zullen in het lange weekende proberen de opgelopen achterstand bij het ophalen van vuilnis weer in te lopen.

Overigens heeft de rechter de medewerkers ook opgedragen de komende vier weken het werk niet opnieuw neer te leggen. Mochten zij dat toch doen, dan kan Selibon om een vonnis vragen, waarin de medewerkers worden verplicht het werk te hervatten.

Ontevreden

Medewerkers van de vuilnisverwerkers hebben een boel grieven. Zo wijzen zij op de abject slechte staat van het materieel en op wat zij omschrijven als dictatoriale neigingen bij de top van het bedrijf.

Een schema volgens welke de kliko’s zullen worden geleegd is nog niet bekend gemaakt.