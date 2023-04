Kunstenaars maken kunst tijdens Electric Tribe Festival op Bonaire

KRALENDIJK – Afgelopen weekend was het Kunuku Arawak toneel van het jaarlijkse Electric Tribe Festival op Bonaire. Naast muziekoptredens was er dit jaar een nieuwe uitdaging voor lokale jonge kunstenaars: het maken van kunst tijdens het tweedaagse evenement.

Ghislaine Monte en Whatside waren enkele bekende namen die deelnamen, maar ook minder bekende kunstenaars gingen de uitdaging aan. Dit was de eerste keer dat live kunst op een dergelijke manier werd gemaakt.

Het resultaat was een indrukwekkende serie kunstwerken vol kleur, die de komende weken te zien is in het Terramar Museum. De opening op 4 april trok veel belangstelling.

Ben je benieuwd naar de kunstwerken? De tentoonstelling is tot 21 april te bezichtigen in het museum.