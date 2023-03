Tera Barra geeft gratis palmen weg

KRALENDIJK – Tera Barra geeft meer dan vijfhonderd gratis sabalpalmen weg. De palmensoort is uniek op Bonaire maar met uitsterven bedreigd. Door gratis jonge sabalpalmen weg te geven hoopt Tera Barra dat de populatie weer groeit.

De Sabal Lougheediana groeit alleen op Bonaire. In het wild zijn er nog maar 25 exemplaren van deze soort palm te vinden en de populatie neemt nog steeds af. De langzaam groeiende sabalpalm heeft niet veel water nodig en is daarom geschikt voor deze omgeving.

Je kunt helpen de populatie sabalpalmen te vergroten door een palm in jouw tuin te planten. Bij Tera Barra kun je daarom gratis een zaailing (één per persoon) ophalen. Tera Barra is geopend op donderdag en vrijdag van 8:00 – 12:00 uur en op zaterdag van 8:00 – 13:00 uur.

Tera Barra heeft als één van de belangrijkste doelen om meer lokale bomen te planten. Deze bieden schaduw, voedsel voor vogels en andere dieren in het wild en herstellen de biodiverse natuur van Bonaire.