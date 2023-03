Wereldrecordhouder freediving Alexey Molchanov verbreekt opnieuw zijn eigen record op Bonaire

KRALENDIJK – Alexey Molchanov, de huidige wereldrecordhouder freediving, heeft opnieuw het wereldrecord in de discipline variable weight verbroken door een ongekende diepte van maar liefst 156 meter te bereiken. Deze indrukwekkende prestatie komt slechts enkele dagen nadat hij het vorige record van 153 meter vestigde.

Afgelopen zaterdag zette Molchanov al een nieuw record neer met een duik van 153 meter, maar hij was vastberaden om zijn prestaties verder te verbeteren. Dankzij de ideale weersomstandigheden en de steun van zijn toegewijde team kon Molchanov zijn grenzen verleggen en dinsdag 28 maart de nieuwe wereldrecorddiepte bereiken.

Molchanov heeft opnieuw bewezen dat hij een ware kampioen is in de freediving-wereld en zijn vastberadenheid en doorzettingsvermogen hebben hem naar nieuwe hoogten – of in dit geval diepten – gebracht. Met deze recente prestaties vestigt hij zijn positie als een van de grootste freedivers aller tijden.

Alexey Molchanov is een Russische kampioen freediver, 24-voudig wereldkampioen (AIDA en CMAS), wereldrecordhouder en freediving-promotor.