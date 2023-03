Voorbereidingen in volle gang voor Saba’s eerste 10K race

THE BOTTOM- Op 6 mei vindt voor het eerst een 10 kilometer race plaats op Saba. De start is bij Well’s Bay en eindigt bij de Mountain Road. Deelnemers kunnen of alleen deelnemen, of er voor kiezen deel te nemen in een estafetteteam van vier personen.

Het overgrote deel van de race gaat bergopwaarts. Deelnemers staan voor een moeilijke start met de steile klim omhoog op Well’s Bay Road, gaan dan door The Bottom, omhoog naar St. John’s en vervolgens naar Windwardside en Hell’s Gate. De ommekeer is bij de Hell’s Gate-bushalte, vanwaar de deelnemers terugrennen naar Windwardside en Mountain Road opgaan. De finish is aan het einde van de Bergweg.

Jochem Batstra van Event 66 en Claire Nuyens van Chez Bubba Bistro organiseren de 10K race. Chez Bubba is hoofdsponsor van het evenement. Na vijf edities van de zeer populaire 5K Bizzy B run en walk te hebben georganiseerd, wilde Batstra een volgende uitdaging aanbieden. “De Bizzy B runs waren erg leuk en erg toegankelijk vanwege de afstand. Ik kreeg verzoeken om iets anders te organiseren, een evenement van een hoger niveau waar mensen naar uit kunnen kijken en waarvoor ze kunnen trainen”, zei hij.

De 10K zal langer zijn dan de 7K van de jaarlijkse Sea to Scenery die traditioneel wordt gehouden tijdens het Saba Day-weekend in december. De Sea to Scenery, van zeeniveau tot de top van Mount Scenery, beslaat meer hoogte en is steiler dan de 10K. Maar de steile heuvel aan het begin van de 10K zal dat goedmaken, zei Batstra met een glimlach.

Estafette

De 10K wordt ook aangeboden in estafettevorm zodat men kan deelnemen in een team van 4, die elk 2,5K lopen. De race op 6 mei past in de ambitie van Saba om een gezonde levensstijl te promoten. Deelname aan de 10K staat open voor mensen van de andere eilanden en zij worden aangemoedigd om naar Saba te komen om deel uit te maken van deze speciale race, de hoogste 10K in het Nederlandse Koninkrijk. De inschrijving is geopend. Info vind je op de Facebookpagina van Event 66.