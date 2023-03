Jongeren gezocht voor theaterproject “Ban konstrui Bonaire 3.0”

KRALENDIJK – Maatschappelijke Diensttijd Bonaire, MDT Bonaire, een samenwerking tussen het openbaar lichaam Bonaire en MDT Nederland start een nieuw jongerenproject waar nu voor ingeschreven kan worden. Het nieuwe project is open voor tien getalenteerde en creatieve jongeren tussen de 13 en 17 jaar die affiniteit hebben met kunst en cultuur.

Gedurende vier maanden zullen de jongeren een theatercursus volgen en een theaterpresentatie maken met als thema “Bonaire 3.0”. Het project is bedoeld om jongeren te inspireren en te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze voor hun toekomstige loopbaan.

Als je deel wilt uitmaken van dit project kun je je aanmelden via de website www.mdt-bonaire.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ACE Foundation op telefoonnummer 7965677 of via e-mail: [email protected].