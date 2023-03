KRALENDIJK – De Aquatics Federation Bonaire organiseert tijdens de Internationale Sportweek Bonaire van 27-31 maart 2023 de eerste Zwem4daagse van Bonaire. Een gratis evenement voor jong en oud.

De locatie van het event is de zee ter hoogte van Parke Tului. Vier dagen lang zullen de deelnemers elke dag een afstand zwemmen (keuze uit 500m of 1000m), maar ook deelnemen aan activiteiten zoals zwemclinic en floatiefeest op vrijdag. Allemaal voor de ultieme zwem(sport)beleving.

De zwemmers ontvangen bij deelname een stempelkaart en kiezen vier dagen uit waarop ze tussen 16:30-18:30 uur hun gekozen afstand gaan zwemmen. Na afloop van de week vol zwemplezier ontvangt iedereen een oorkonde en de officiële Zwem4daagse medaille.

Doel

Het doel van de zwemvierdaagse is om iedereen op Bonaire aan het sporten te krijgen en in het bijzonder kennis te laten maken met de zwemsport middels deze gratis, laagdrempelige en gezellige activiteit.

Iedereen met een zwemdiploma (of die aantoonbaar kan zwemmen) kan zich inschrijven; jong en oud(er). Er is bewust gekozen voor een tijdframe van twee uur zodat er voor iedereen die mee wil doen gelegenheid is om te zwemmen. Zo kan de jeugd bijvoorbeeld tussen 16:30-17:30 uur zwemmen, terwijl volwassenen na kantoortijd tussen 17:30-18:30 uur hun banen kunnen zwemmen.

Speciale gast deze week is Olympisch kampioen Inge de Bruijn. de Bruijn is enorm enthousiast om tijdens de Zwem4daagse diverse activiteiten te begeleiden om er een mooi event van te maken. Naast het geven van een clinic aan de deelnemers van de zwemvierdaagse, zal ze ook meer gespecialiseerde clinics aanbieden aan de leden van beide zwemverenigingen en de zwemselectie van Bonaire die binnenkort naar Carifta gaat.

Opgeven kan door de QR code op de flyer te scannen of via de volgende link: https://forms.office.com/e/vqbnu5uJ52

Kijk voor meer informatie op de website van de Aquatics Federation Bonaire: www.aquaticsfederationbonaire.com of op hun Facebookpagina.