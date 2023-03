Edson Engelhart nieuwe commercieel Manager Flamingo Luchthaven

KRALENDIJK- De luchthaven van Bonaire, Bonaire International Airport, heeft een nieuwe commercieel manager in the persoon van Edson Engelhart.

Engelhart heeft meer dan tien jaar ervaring in de luchthavensector en zegt er naar uit te kijken zijn kennis en ervaring te goede te laten komen aan de Flamingo Luchthaven en het eiland. “Mijn tien jaar ervaring in de luchtvaartsector heeft me de nodige kennis en vasthoudendheid gegeven om deze nieuwe en opwindende uitdaging aan te gaan: het bouwen van de commerciële afdeling voor onze luchthaven.

Gepassioneerd

Engelhart zegt verder dat hij ervan overtuigd is dat Bonaire een innovatieve luchthaven zou moeten hebben, die enerzijds een sociale impact heeft, maar anderzijds omzetgedreven is. “Daarom ben ik gepassioneerd om de visie en strategie van BIA te creëren en de stappen voor ons uit te stippelen die ons zullen voorbereiding op de toekomst.