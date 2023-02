KRALENDIJK- Op zondag is de eerste Marshé di Rincon gehouden in Rincon. De actie vloeit voort uit het zogenaamde Tourism Recovery Plan, die probeert toeristische activiteiten breder over het eiland te verspreiden.

In het kader van dat herstelplan, vinden activiteiten ook in de diverse wijken plaats, en niet alleen op het Wilhelminaplein.

Succes

“Ik ben er van overtuigd dat de Marshé di Rincon een groot success zal worden”, zegt directeur Miles Mercera van de Tourism Corporation Bonaire (TCB).