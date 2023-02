Bonaire krijgt nieuwe informatieborden over de geschiedenis en cultuur op het eiland

KRALENDIJK – Fundashon Históriko Kultural Boneriano (FuHiKuBo) gaat is samenwerking met Tourism Corporation Bonaire (TCB) informatieborden maken om kennis over de geschiedenis en cultuur met bewoners en bezoekers van Bonaire te delen. Het Bewegwijzeringsproject Bonaire is onderdeel van het Tourism Recovery Plan en moet de bezoekerservaring naar een hoger niveau tillen.

Om dit doel te bereiken, zijn FuHiKuBo en TCB een samenwerking aangegaan. FuHiKuBo gaat materiaal uit hun collectie en archieven aanleveren. Het materiaal is van verschillende plekken op het eiland die de moeite waard zijn om onder de aandacht te brengen. De medewerkers van FuHiKuBo zullen adviseren bij de selectie van locaties, die in het bewegwijzeringsproject moeten worden opgenomen. Momenteel zijn er tot 67 potentiële locaties waar een bord kan worden geplaatst. TCB zal de borden ontwerpen, produceren en plaatsen.

“Het is belangrijk om onze waarden levend te houden door onze bezoekers en onze samenleving te blijven informeren over onze rijke geschiedenis, immaterieel en materieel cultureel erfgoed en over onze inspanningen om onze culturele en historische eigendommen op Bonaire te behouden. We geloven sterk in samenwerking en willen FuHiKuBo bedanken voor hun steun en bijdrage”, aldus Miles B M Mercera, directeur van TCB.