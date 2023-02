Auke op zondag: Aandacht

Het komt niet vaak voor dat er zo veel aandacht is in Europees Nederland voor het Caribisch deel van het koninkrijk als in de laatste twee weken.

Het bezoek van het koninklijk gezelschap aan de eilanden leverde veel vrolijke en gezellige beelden op. Op ieder eiland was er wel een clubje zingende en dansende kinderen om het gezelschap welkom te heten. In klederdracht gestoken volwassenen deden er nog een schep bovenop.

Uiteraard kwamen ook wat minder luchtige onderwerpen aan de orde. Op Bonaire vertelde Boi Antoin het verhaal achter de kleine, witte huisjes bij Witte Pan en Oranje Pan. De zogenaamde slavenhuisjes waar de gemiddelde toerist zich graag laat fotograferen.

In Aruba werd een bijeenkomst onderbroken door een zingende dame die de aanwezigen wilde wijzen op haar wens dat de koning, en niet premier Rutte, excuses aan moet bieden voor het slavernijverleden.

De mevrouw werd rustig uit de zaal verwijderd door de beveiligers. Aardig om te zien in de opnames van het voorval is dat de koninklijke familie ‘neutraalkijken’ onder de knie heeft.

Ook op bijvoorbeeld Sint Eustatius en Curaçao werd aandacht gevraagd voor deze donkere bladzijden uit de geschiedenis.

In de Europees Nederlandse media werd veel aandacht geschonken aan de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen. Ook was er aandacht voor het cultureel erfgoed. Dat moet beter bewaard en beheerd worden.

Die aandacht is terecht. Als twintig procent van Bonaire in zee verdwijnt binnenkort, is dat toch sneu. Dat er aandacht besteed wordt aan de geschiedenis in al haar facetten is meer dan wenselijk.

Maar je zou als krant of zender ook aandacht kunnen besteden aan de andere kant van de eilanden als je er toch bent. Vertel en laat zien dat een deel van de bevolking ver onder de armoedegrens leeft bijvoorbeeld. Vertel over de toenemende tweedeling op Bonaire door al die nieuwkomers. Waardoor de woningnood onder de lokale bevolking wel erg groot is geworden. Vertel over de voedselprijzen, vertel over de treurige infrastructuur die steeds vaker slachtoffers vraagt.

Natuurlijk is dat oninteressant voor het publiek. Armoede is niet sexy, zei een Haagse politicus ooit. Misschien wordt er op sommige redacties ook zo gedacht. Er is iedere dag toch al zo veel droevig nieuws te melden.

Verder waren er gelukkig ook veel beelden die goed waren voor het humeur.

De staatssecretaris met Koninkrijksrelaties in haar pakket maakte van de reis gebruik om al dansend de sores van de toeslagenaffaire van zich af te schudden. Waardoor ook voor haar de reis heilzaam is geweest.

De Koning kon zijn vlieguren bijspijkeren en terecht was er veel aandacht voor de kleding van de Koningin en de Prinses van Oranje.

Al is het een eind weg, nu weten nu veel meer mensen dat Caribisch Nederland bestaat.