Ook Saba kijkt terug op geslaagd Koninklijk bezoek

THE BOTTOM- Luid gejuich en geklap barstte los toen Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Amalia bij hun aankomst op Saba het luchthavengebouw uitstapten.

De koning zei dat het goed was om terug te zijn en dat de Sabanen ook blij waren de koninklijke familie terug te zien. Deze keer brachten de koning en de koningin hun dochter, prinses Amalia, mee voor haar eerste bezoek aan Saba.

Na een extra ronde te hebben gemaakt, landde het toestel van Winair donderdagochtend op de luchthaven van Saba. Het publiek stond buiten al ongeduldig te wachten met de nodige vlaggen van zowel Saba als Nederland.

Bij het vliegtuig werd de koninklijke familie begroet door gezaghebber Jonathan Johnson en zijn vrouw Rosalyn, commissarissen Bruce Zagers en Rolando Wilson, eilandsecretaris Henk de Jong en luchthavenmanager Maegan Hassell. De koninklijke bezoekers kregen bloemen van twee jonge kinderen. Buiten zongen leerlingen het Sabalied.

In de loop van de dag het Koninklijk gezelschap Windward side, de Saba Comprehensive school en The Bottom. In het Saba Research Center, het maritiem lab, kregen de Koninklijke bezoekers uitleg van Saba Conservation Foundation (SCF)-directeur Kai Wulf en marien bioloog, onderzoeker Alwin Hylkema over het zee-egelproject. De koning, koningin en prinses kregen de verschillende groottes en fasen te zien van de zee-egels die in het lab groeien.

Promotie

Voor de luchthaven onthulden de Koning, Koningin, Prinses, Gezaghebber Johnson en Staatssecretaris Van Huffelen de nieuwe toerismepromotie met vier grote letters die Saba spellen.

Daarna was het tijd om afscheid te nemen. En toen het vliegtuig vertrok en het publiek zwaaide, was iedereen het erover eens, ook de meer dan 20 leden van de Nederlandse media die naar Saba kwamen om verslag te doen van het bezoek, dat Saba kan terugkijken op een zeer geslaagd koninklijk bezoek, al was het maar voor op een dag.