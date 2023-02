App beschikbaar om lokale dieren en planten te identificeren met smartphone

KRALENDIJK – Rond de drieduizend Nederlands-Caribische dieren en planten zijn toegevoegd aan de app ObsIdentify. De app heeft een automatisch soortherkenningstool waarmee je eenvoudig lokale dieren en planten kunt identificeren. De app is bedoeld om bewoners en bezoekers van de Nederlands Caribische eilanden meer te leren over de flora en fauna, zowel boven als onder water.

Met de ObsIdentify-app leer je niet alleen meer over de natuur, maar jouw foto’s dragen ook bij aan natuurbehoud. Elke gemaakte foto is een bijdrage aan een wereldwijde database om biologisch onderzoek en kennis over de natuur te verbeteren. De app is bedoeld voor foto’s van inheemse planten en dieren.

De app ObsIdentify is gratis te downloaden in de App Store en Google Play. Vervolgens kun je na het maken van een foto van een dier of plant met je smartphone deze uploaden in de app en wordt deze automatisch geïdentificeerd. De app is in meerdere talen beschikbaar. Ook zijn er soortnamen in het Papiaments toegevoegd.

De app is tot stand gekomen in samenwerking met Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), Naturalis en Observation International.