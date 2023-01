Talenten in interactieve theatershow van Unicef

KRALENDIJK – Archell Thompson is op Bonaire en verzorgt daar morgen een interactieve theatershow in het complex van Jong Bonaire in Kralendijk. De professionele storyteller en theatermaker uit Curaçao doet dat in samenwerking met Unicef.

Het programma heet Show your Talent en is een show waarin ouders, verzorgers en kinderen samen de gelegenheid krijgen om een act naar keuze te verzorgen op het gebied van muziek, dans, poëzie en toneel.

Quality Time

Activiteiten die de gezinnen graag samendoen, worden nu op het podium gedeeld, zegt Unicef. De show is het vervolg op de mini-documentaires over quality time, gemaakt in samenwerking met gezinnen op Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Het belang van samen tijd doorbrengen met elkaar wordt door UNICEF Nederland een jaar lang onderstreept. Show Your Talent is onderdeel van een campagne die op 28 mei vorig jaar, met de World Day of Play, is gestart en onlangs is opgevolgd door de mini-documentaires die via sociale media zijn gedeeld. Show Your Talent op Bonaire is het slotstuk van de campagne over quality time.

Het publiek is morgen van harte welkom om te komen kijken. De Show Your Talent-show begint om 18.00 uur in Jong Bonaire.