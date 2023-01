Hennyson Thielman lijsttrekker bij MPB

KRALENDIJK- De gedeputeerde van Economische Zaken en Toerisme, Hennyson Thielman, is bij de komende verkiezingen de lijsttrekker voor de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB).

Thielman is vereerd de lijst aan te mogen voeren. “Wij hebben een sterke een gebalanceerde lijst. Onze partij is degene die Bonaire in de juiste richting zal leiden. We hebben de afgelopen jaren laten zien een serieuze bestuurspartij te zijn.

Ook MPB leider Tjin Asjoe is tevreden over de lijst. “Er staan maar liefst 17 vrouwen op de lijst en dat zegt wel wat. Maar ook voor jongeren hebben wij een belangrijke plaats ingeruimd op onze lijst”.

In totaal staan er 30 kandidaten op de lijst van de blauwe partij.