STCB doet onderzoek naar temperatuur in schildpaddennesten op Bonaire

KRALENDIJk – Sea Turtle Conservation Bonaire is in mei 2021 met een belangrijk onderzoek gestart om de effecten van temperatuursverschillen in de schildpadnesten op zeeschildpadkleintjes te onderzoeken.

Dankzij steun van de Inter-Amerikaanse Zeeschildpadconventie en financiering van WWF-NL is de stichting begonnen met het uitzetten van temperatuurregistratieapparaten op de neststranden van Bonaire.

De temperatuur tijdens de broedperiode bepaalt of de zeeschildpadden mannetjes of vrouwtjes zijn, dus dit onderzoek is cruciaal om meer te weten te komen over deze dieren. Momenteel is de stichting bezig met het ophalen van de registratieapparaten met steun van personeel en vrijwilligers. Alle apparaten van Playa Chikitu en het zuiden zijn inmiddels verzameld.

Na het uitlezen en uitwerken van de data zal verslag gedaan worden van het onderzoek.