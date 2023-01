Adoptiehond “ZAZA” in het zonnetje

In samenwerking met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) delen wij graag een berichtje van een kat of een hond die het verdient wat extra in het zonnetje gezet te worden en uiteraard op zoek is naar een nieuw huisje. Lees je dit vanuit Nederland en zou je graag een hond of kat willen adopteren, dan kan dat ook!

Deze lieve teef genaamd Zaza zit sinds juli bij ons in de opvang. Toen wij haar van straat haalden was zij er ontzettend slecht aan toe. Als wij het verhaal uit de buurt moeten geloven zijn haar ‘baasjes’ naar Nederland verhuisd en hebben haar op straat aan haar lot overgelaten. De buurt gaf haar zo nu en dan eten, alleen dit was niet genoeg. Haar gezondheid ging snel achteruit, ze had pups gehad en haar huid was er slecht aan toe. Haar pups konden wij nergens vinden, later kregen wij te horen dat ze allemaal al weg gegeven waren. Wij zullen nooit 100% zeker haar echte verhaal weten, wat wij wel weten is dat Zaza een hele lieve hond is! Ze loopt goed mee aan de riem en is gek op aandacht.

Wij gunnen deze lieverd een tweede kans!

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Voor meer info of wil je andere hondjes of katjes bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers waar je de meest recente info kunt bekijken. Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers