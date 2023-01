Bondigro importeert eieren uit Colombia

KRALENDIJK- Discount supermarket Bondigro is een proef gestart met het importeren van eieren uit Colombia.

De supermarkt wil hiermee bijdragen aan het bestrijden van de tekorten aan lokale eieren. Vooral in aanloop naar de Kerst waren eieren zeer schaars op het eiland. Hoewel er op het eiland nu in toenemende mate import-eieren te vinden zijn, zijn deze niet overal even geliefd. Het gaat doorgaans om witte eieren, terwijl consumenten veelal de lokale bruine gewend zijn. Ook zijn de geïmporteerde eieren aanzienlijk kleiner dan de lokale eieren waaraan de consumenten zijn gewend.

Bondigro gooit het op een andere toer, met de import van eieren uit buurland Colombia. De eieren vallen op door het forse formaat en het feit dat zij in dozen van 15 per stuks worden aangeboden, in plaats van het op de eilanden gebruikelijke dozijn.

Volgens directeur Roland Schalker gaat het om een proef. “Wij halen de eieren binnen via onze importeur, waarmee wij ook Colombiaans fruit naar het eiland halen. Wij gaan kijken wat de ervaringen hiermee zijn”.

Goedkoper

De prijs voor eieren ligt momenteel veel hoger dan normaal en ook hoger dan de door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) vastgesteld maximumprijzen. Vooral bij de Chinese supermarkten worden momenteel prijzen gezien van 6 dollar en 50 cent per dozijn, ofwel een prijs van ruim 54 dollarcent per ei. Bij Bondigro gaan de doos met 15 eieren tot zover voor 4 dollar en 99 over de toonbank ofwel voor bijna 33 cent per ei. Dat is bijna 40% goedkoper dan wat wel in andere supermarkten wordt gezien.