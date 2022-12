Adoptiehond “Finn” in het zonnetje

In samenwerking met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) delen wij graag een berichtje van een kat of een hond die het verdient wat extra in het zonnetje gezet te worden en uiteraard op zoek is naar een nieuw huisje. Lees je dit vanuit Nederland en zou je graag een hond of kat willen adopteren, dan kan dat ook!

Meet Finn, een rustige jongen van ongeveer 1 jaar oud. Vorig jaar in januari is Finn samen met zijn moeder, broertjes en zusjes gevonden onder een container achter het ziekenhuis.

Finn vindt onbekende situaties en mensen een beetje spannend maar hij is zo ontzettend lief. Wanneer hij eenmaal iemand vertrouwd vindt hij het heerlijk om te knuffelen en aangehaald te worden. Hij is absoluut niet dominant naar andere honden en zou nooit vooraan gaan staan als er onrust is. Als Finn eenmaal in de auto zit vindt hij het heerlijk om mee te gaan en lekker om zich uit te kijken en zelfs zwemmen in de zee vindt hij fantastisch!

Omdat alles een beetje spannend is vindt Finn het fijn om zich op te trekken aan andere honden en komt hij veel meer los als hij niet alleen is. Daarom zoeken wij voor Finn het liefst een huisje met goed gesocialiseerde hond(en) waar hij lekker mee kan spelen. Ook zullen de nieuwe baasjes wat tijd en geduld moeten hebben om Finn te laten wennen en zijn vertrouwen te winnen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat als hij eenmaal op z’n plek zit het hij je beste vriend kan worden.

Voor meer informatie over Finn neem dan contact met ons op.

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Voor meer info of wil je andere hondjes of katjes bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers waar je de meest recente info kunt bekijken. Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers