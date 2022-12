Nieuw fotoboek over hiken op St. Eustatius

ORANJESTAD- Er is weer een nieuw fotoboek op de markt, dat schrijft over het wandelen of hiken op het eiland.

Het boek is geschreven door Marion Schroen en Leontine Durby. “Dit schilderachtige en historische eiland heeft een grote verscheidenheid aan waanzinnig mooie plekjes. Wandelend over dit eiland met een oppervlakte van zo’n 21 vierkante kilometer kom je op plekken met een enorme schoonheid die bij velen onbekend zijn. Van de steile en ruige kust tot de aangenaam glooiende heuvels. Van torenhoge rotsformaties tot een ‘Indiana Jones’ jungle. Van woestijnachtig landschap tot een torenhoge vulkaan bedekt met mos en gigantische bomen, met uitzicht op een prachtig landschap en indrukwekkende luchten. Roze orchideeën die zich vastklampen aan stenen muren en zeevogels die duiken met acrobatische landingen in nauwe spleten. Neem een kijkje”, zo omschrijft de uitgever de inhoud van het boek.

Het boek is te bestellen via deze link: https://www.anoda.nl/product/st-eustatius-off-the-beaten-path/?fbclid=IwAR14NRJEY_1lOcDwOaF6X9XvEjOa1UNnRhtiOrQhdF6coJK3xwfcONPb9G0