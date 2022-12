Aanslagbiljet motorrijtuigenbelasting 2023 januari in de brievenbus

KRALENDIJK – Uiterlijk begin januari 2023 ontvangen burgers die in het bezit zijn van een auto of motor een aanslagbiljet voor het betalen van motorrijtuigenbelasting. In deze brief staat uitgelegd hoe, hoeveel en wanneer de motorrijtuigenbelasting moet worden betaald.

Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor kentekenplaten die zij hebben ontvangen van het OLB. Indien er veranderingen zijn met kentekenplaten, dan moet de afdeling Financiën van het OLB daarvan op de hoogte worden gesteld.

Verkoop

Als een auto bijvoorbeeld wordt verkocht en het kenteken niet meer in gebruik is of als een auto defect is, dan is het advies om de kentekenplaat in te leveren. Hierdoor zal geen belasting meer hoeven te worden betaald over dit kenteken.

Eigenaren van kentekenplaten die in de maand december dit jaar worden ingeleverd of verkocht, zullen ook een aanslagbiljet ontvangen, maar deze worden uiterlijk eind januari 2023 gecorrigeerd.

De motorrijtuigenbelasting kan naar eigen keuze worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn (de 1e helft van het bedrag) moet vóór 1 april 2023 betaald zijn. De tweede termijn vóór 1 juli 2023. Is op 1 april 2023 nog niets betaald? Dan moet het gehele bedrag vanaf 2 april 2023 in één keer worden betaald. In de brief die binnenkort huis-aan-huis wordt verspreid staat meer informatie over de betaling in twee termijnen.

De informatie is ook te vinden op de website van de overheid.

Kenteken Kenteken Brandstof (letter) Grondslag Heel jaar Half jaar plaat Benzine B of V B USD 190.00 USD 95.00 USD 8.40 Diesel B of V D USD 838.00 USD 419.00 USD 8.40 Benzine TX of AB C USD 137.00 USD 68.50 USD 8.40 Diesel TX of AB E USD 209.00 USD 104.50 USD 8.40 Benzine MF A USD 137.00 USD 68.50 USD 5.60 Diesel Z G USD 1,257.00 USD 628.50 USD 5.60

Bij vragen over de motorrijtuigenbelasting kan worden gemaild naar [email protected] of kan worden gebeld naar 717 5330 met extensie 5326.