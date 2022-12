Vogelgriep geconstateerd in het Caribisch gebied

KRALENDIJK – In Venezuela zijn een aantal gevallen van vogelgriep (Highly Pathogenic Avian Influenza HPAI H5N1) geconstateerd bij pelikanen, aldus de Caribbean Seabird Working Group. Dit is zorgwekkend omdat de ziekte zich kan verspreiden naar andere delen van het Caribisch gebied, waaronder de ABC-eilanden.

De ziekte is zeer besmettelijk voor vogels en leidt uiteindelijk tot de dood. Ook is de overdracht op mensen mogelijk, hoewel die kans klein is. Natuurbeschermingsorganisatie STINAPA raadt daarom aan om geen zieke of dode vogels aan te raken of te vervoeren. Zieke vogels kun je herkennen aan de volgende symptomen: verlies van coördinatie en balans, een trillende kop en lichaam, lusteloosheid, draaien van kop en nek en een opgezwollen kop.

De natuurbeschermingsorganisatie vraagt mensen om foto’s te maken van zieke of dode vogels en gegevens als de vindplaats, het soort en aantal vogels te noteren en contact op te nemen met een plaatselijke dierenarts. Ook vraagt STINAPA om melding te maken bij hen via [email protected]

In Europa zijn deze zomer door vogelgriep duizenden zeevogels gestorven. Vervolgens heeft de ziekte zich verspreid over Noord-Amerika, waaronder Florida. Vogelgriep is inmiddels ook in Ecuador, Peru en Venezuela geconstateerd.