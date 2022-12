Bestel nu jouw Kerst lekkernijen bij Sweeti Bakery |Advertentie

Elise Arrindell van Sweeti Bakery is de afgelopen 6 jaar bekend geworden op het eiland als pastry chef. Elise maakt tevens deel uit van het Bonaire Culinary Team. Elise is in maart dit jaar gestart met haar eigen bedrijf Sweeti Bakery. De bakkerij is te bezoeken voor heerlijk gebak, koffie en hartige snacks. Voor de komende feestdagen heeft Elise een speciaal assortiment samengesteld.

Bestel jouw gebak

Wil jij wat lekkers op tafel zetten, bestel dan voor 19 december jouw gebak. Print onderstaande lijst en mail of app hem naar Sweeti Bakery, of kom langs in de bakkerij.

Sweeti Bakery is 7 dagen per week geopend van 8.00 – 14.00 uur en op vrijdag tot 17.00 uur.

Klik op de bestellijst om te printen, of een screenshot te maken

Wil jij voor jouw bedrijf een bestelling doen, voor bijvoorbeeld relatiegeschenken of kerstpakketten, neem dan contact op met Sweeti Bakery