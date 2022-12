BONHATA woest over plotsklapse lastenverzwaring voor hotels en restaurants

KRALENDIJK- De Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA) is woest over het feit dat de eilandsraad in een vergadering op dinsdag besloten heeft de kosten voor afvalwaterheffing bijna geheel bij haar leden neer te leggen.

Vooral hotels, die met ingang van 1 januari 2023 een bedrag van maar liefst 600 dollar per kamer, per jaar mogen gaan aftikken voelen zich benadeeld. Volgens hen is er sprake van een eenzijdige heffing. Daarnaast hebben zij moeite met het feit dat de heffing, door de plotsklapse invoering, niet meer doorberekend kan worden aan de gasten.

“Iedereen weet dat reizen ver van tevoren worden geboekt en prijzen ook lang van tevoren zijn vastgelegd. Deze plotsklapse invoering is een klap in het gezicht van de hoteleigenaren”, zegt BONHATA-voorzitter Luite Berkenbosch. Hoewel Berkenbosch zelf inmiddels van de ergste schrik is bekomen, geeft hij wel aan dat de leden gebelgd zijn over de handelwijze van het bestuurscollege.

“Vooral als je bedenkt dat we regelmatig met elkaar om tafel zitten om van alles en nog wat te bespreken en dit nooit met ons zo is besproken”, aldus Berkenbosch. De kosten voor een wat groter resort bedragen volgens voorzichtige becijferingen tussen de 85.000 en 100.000 dollar per jaar.

Lonen

Wat BONHATA en haar leden ook steekt, is dat zij al maanden in overleg is met hetzelfde BC over optrekken van de laagste lonen in de sector. “Maar het BC moet ook beseffen dat zaken uit de lengte of de breedte moeten komen. Als een hotel een kleine ton aan extra kosten heeft door deze afvalwaterheffing, dan kun je je voorstellen dat dat geld niet tegelijkertijd kan worden aangewend voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden”, zeg Berkenbosch daarover.

Binnen de vereniging gaan stemmen op om het zogenaamde Akkoord van Kralendijk, waarin concrete afspraken worden gemaakt over de lonen, nu open te breken. Daarnaast sluit de BONHATA niet uit dat zij het Openbaar Lichaam voor de rechter zal dagen door de werkwijze die zij onacceptabel acht.