KRALENDIJK – Het aantal rokers op Bonaire, Saba en Sint Eustatius neemt af. Vooral op Saba en Sint Eustatius. Op Bonaire is de daling iets minder. Er zijn meer mannelijke dan vrouwelijke rokers. Dat blijkt uit cijfers van het CBS voor Caribisch Nederland.

Daar rookt nu nog dertien procent van de bevolking van vijftien jaar en ouder, dat was vijftien procent vijf jaar terug. Op Saba rookt ook nog dertien procent, maar dat was twintig procent in 2017. Op Sint Eustatius rookt nu nog acht procent van de bevolking, vijf procent minder dan vijf jaar terug.

Mannen

Mannen op Bonaire roken ruim twee keer zo vaak als vrouwen, namelijk achttien procent versus acht procent. Het aantal rokende mannen is ruim drie keer hoger dan het aantal rokende vrouwen op Sint Eustatius: 11 procent van de mannen en drie procent van de vrouwen zegt te roken. Op Saba is er geen significante genderkloof als het om roken gaat.

Op Bonaire en Saba is roken vooral een gewoonte onder mensen tussen de 45 en 65 jaar. Op Bonaire roken mensen in deze leeftijdsgroep vaker dan jongeren (jonger dan 25); op Saba roken ze vaker dan 65-plussers. Op Sint Eustatius zijn er geen significante verschillen tussen de leeftijdsgroepen.

Gelegenheidsrokers

Op Bonaire rookte in 2021 86 procent van de rokers elke dag. Dit betekent dat ongeveer elf procent van de bevolking van vijftien jaar en ouder dagelijks rookt.

Ongeveer twee procent was een gelegenheidsroker: ze rookten wel eens, maar niet elke dag. Op Sint Eustatius en Saba zijn er relatief meer gelegenheidsrokers. Op deze twee eilanden rookt meer dan 60 procent van de rokers dagelijks, terwijl minder dan 40 procent niet-dagelijkse rokers zijn.

Opvallend is dat mannen op Saba vaker gelegenheidsrokers zijn; de helft van de mannelijke rokers rookt niet elke dag, terwijl een vijfde van de vrouwelijke rokers af en toe rookt. Qua dagelijkse rokers op Saba is er nauwelijks verschil tussen de seksen: negen procent van de mannen en acht procent van de vrouwen op Saba rookt elke dag.