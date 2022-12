Elvis Tjin Asjoe ingezworen als nieuwe gedeputeerde

KRALENDIJK- MPB-partijleider Elvis Tjin Asjoe is vanmiddag ingezworen als nieuwe gedeputeerde in het MPB/UPB bestuurscollege. Tjin Asjoe vervangt hiermee voormalige gedeputeerde Nina den Heyer, die haar ontslag nam om een andere functie aan te nemen als hoofd OCW.

Voor Tjin Asjoe is de taak van gedeputeerde niet nieuw; eerder was hij al gedeputeerde voor Financiën en Toerisme. Door persoonlijke omstandigheden besloot Tjin Asjoe indertijd het stokje over te dragen aan partijgenoot en huidige gedeputeerde Hennyson Thielman.

Tjin Asjoe zal nu de portefuille bekleden van onder meer gezondheidszorg en cultuur.