Amsterdamse tram maakt reclame voor Bonaire

KRALENDIJK – Het eiland Bonaire zorgt voor zomerse gezelligheid in Amsterdam. Vanaf maandag vijf december is er een bijzondere promotie, rijdend in de hoofdstad, te zien. Tourism Corporation Bonaire heeft deze actie bedacht, waarbij een volledig bestickerde tram van GVB de straten van Amsterdam zal kleuren.

Het eiland richt zich momenteel met de slogan ‘It’s in our nature‘op de natuur en het rijke erfgoed, een sfeer die terug te zien is op de Bonaire tram.

Win actie

“Met de Bonaire tram proberen we te zorgen voor een vrolijke zomerse sfeer in deze donkere winterse maanden”, aldus Miles Mercera, hoofd van Tourism Corporation Bonaire. ‘’Met deze ludiek actie brengen we Bonaire weer onder de aandacht bij onze Nederlandse familie. In december en januari oriënteert men zich ook graag weer voor hun volgende vakantie, een mooie gelegenheid voor de Bonaire tram. Naast de mooie foto’s en vrolijke kleuren op de tram kan men een reis winnen. Zodra men de tram spot, dient men op een veilige plek een foto te maken, welke ze kunnen insturen om zo kans te maken op een volledig verzorgde droomreis.’’

Bonaire’s hernieuwde focus heeft ertoe bijgedragen dat het eiland is uitgegroeid tot een bestemming van luxe, cultuur en avontuur. Een complete rebranding van alle marketing activiteiten is daar een onderdeel van. Zo ook de Bonaire tram.