Zeilvaartuig Star Clipper redt opvarenden op zee

Afgelopen zaterdag kreeg de Kustwacht een melding van de Venezolaanse Kustwacht dat een vaartuig met motorproblemen kampte. Het vaartuig dreef op zee in het verantwoordelijkheidsgebied van de Kustwacht. De drie opvarenden hadden met spoed hulp nodig.

De Kustwacht is er met een patrouillevliegtuig heen gevlogen en zag dat de bemanning van de boot in nood verkeerde. Het patrouillevliegtuig vloog hierna in de buurt op zoek naar een schip of boot die de opvarenden in nood konden helpen.

De Star Clipper was in de buurt en kon het op drift geraakte vaartuig en haar opvarenden helpen. De Star Clipper nam de opvarenden in nood aan boord en bracht deze naar Colombia waar ze door de autoriteiten werden opgevangen.